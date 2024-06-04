Половина опрошенных россиян начали получать первые деньги до 23 лет

Россияне рано становятся финансово самостоятельными: почти половина опрошенных граждан (49%) начинают зарабатывать первые деньги в 18-23 года, а к 23-25 годам уже полностью себя обеспечивают и не зависят от родственников (43%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии