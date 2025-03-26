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ГД одобрила в первом чтении сокращение сроков по заявлениям на маткапитал

ГД одобрила в первом чтении сокращение сроков по заявлениям на маткапитал

Срок обработки заявлений на маткапитал планируется сократить до пяти дней Срок принятия решения о распоряжении материнским капиталом планируют сократить с десяти до пяти рабочих дней, а на запрос дополнительных документов отвести 12 рабочих дней вместо 20 Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о сокращении срока обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом.

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