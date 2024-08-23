Солим овощи вместе в виде ассорти: всего 3 дня и на столе закуска, которая затмит любые бочковые огурцы

Обычно овощи маринуются по отдельности, но мы предлагаем вам пойти наперекор правилам и воспользоваться уникальным способом приготовления овощного ассорти, который за три дня превратится в закуску, способную составить конкуренцию традиционным бочковым огурцам.
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