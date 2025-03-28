Арктический форум 2025: развитие агломераций и инфраструктуры России

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил президенту РФ Владимиру Путину на Международном арктическом форуме (МАФ-2025) планы по развитию крупнейших агломераций в арктической зоне России, сообщили в правительстве.
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