Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы

Первый показ учебно-боевого самолета Як-130М в новой, максимально боевой версии; первый полет истребителя пятого поколения Су-57 с ракетами во внутренних отсеках на глазах у широкой публики; первая поставка за границу новых вертолетов Ми-38 и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии