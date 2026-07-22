Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы

Первый показ учебно-боевого самолета Як-130М в новой, максимально боевой версии; первый полет истребителя пятого поколения Су-57 с ракетами во внутренних отсеках на глазах у широкой публики; первая поставка за границу новых вертолетов Ми-38 и многое другое.