Двух россиян задержали за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, собиравших сведения об объектах ОПК и ТЭК для совершения терактов.
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