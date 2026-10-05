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ТАСС

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Двух россиян задержали за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов

Двух россиян задержали за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, собиравших сведения об объектах ОПК и ТЭК для совершения терактов.

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