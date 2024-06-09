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Пушков: Провал партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о крахе Макрона

Пушков: Провал партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о крахе Макрона

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков обратил внимание на то, что крах фракции «Возрождение» на выборах в Европарламент следует считать личным провалом французского лидера Эммануэля Макрона, который создал данную политическую силу.

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