Донские казаки не хотят видеть на запланированном фестивале певицу Манижу

Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость", скорее всего, не обойдется без скандала. Дело в том, что донские казаки узнали — на их концерт в качестве хедлайнера приглашена певицы из России таджикского происхождения Манижа Сангин.
Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость", скорее всего, не обойдется без скандала. Дело в том, что донские казаки узнали — на их концерт в качестве хедлайнера приглашена певицы из России таджикского происхождения Манижа Сангин.
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