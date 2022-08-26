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Донские казаки не хотят видеть на запланированном фестивале певицу Манижу

Донские казаки не хотят видеть на запланированном фестивале певицу Манижу

Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость", скорее всего, не обойдется без скандала. Дело в том, что донские казаки узнали — на их концерт в качестве хедлайнера приглашена певицы из России таджикского происхождения Манижа Сангин.

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