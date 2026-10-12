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Оскар Кучера растит пятерых без приказов — а в «Звёздах в джунглях» его обвинили в предательстве

Оскар Кучера растит пятерых без приказов — а в «Звёздах в джунглях» его обвинили в предательстве

Большую часть карьеры Оскар Кучера играл военных и следователей — людей, привыкших, что приказ не обсуждают.

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