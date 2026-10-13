ВС РФ заняли большую часть Клинового, расширяя фланг наступления у Дружковки

С Дружковского направления поступает информация о новом продвижении Вооружённых сил России. По последним данным, под контроль российских подразделений перешла большая часть населённого пункта Клиновое.
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