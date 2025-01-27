Тренер Абашкин заявил, что Соболенко удивила поражением в финале АО-2025

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что поражение Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде против седьмой ракетки мира Мэдисон Киз стало для него большой неожиданностью.