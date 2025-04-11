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Царьград

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Судебные приставы Москвы выдворили более 4,8 тыс. мигрантов за три месяца

Судебные приставы Москвы выдворили более 4,8 тыс. мигрантов за три месяца

За первые три месяца 2025 года московские судебные приставы выдворили за рубеж более 4,8 тысячи иностранцев, что на 31% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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tandem_08 Смирнов
капля в море...
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