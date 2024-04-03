"Специалисты" оператора сотовой связи по телефону просят продлить договор - в Минске распространяется новая схема кибермошенничества

Новая схема кибермошенничества распространяется в Минске. От имени оператора сотовой связи минчанам звонят незнакомцы и требуют продлить договор об оказании услуг, установить или обновить официальное приложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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