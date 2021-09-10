СМИ2

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Так нужно в этом обвинять США и почаще!!!В России увеличил...
  • Галина
    Не понимаю, ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ содержат ее за гос.счет!? Что полезного она сделала для страны, что с ней так носятся!?Староверке-отшель...
  • Галина
    Не понимаю, ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ содержат ее за гос.счет!? Что полезного она сделала для страны, что с ней так носятся!?Староверке-отшель...

Запрет на продажу лодок не останавливает поток мигрантов через Ла-Манш

Запрет на продажу лодок не останавливает поток мигрантов через Ла-Манш

Попытка французских властей остановить поток нелегалов в Великобританию через Ла-Манш путем запрета на продажу надувных лодок и каяков, а также регламентации реализации моторного топлива, не приносит ощутимого результата, уверяет таблоид The Sun.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх