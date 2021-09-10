Запрет на продажу лодок не останавливает поток мигрантов через Ла-Манш

Попытка французских властей остановить поток нелегалов в Великобританию через Ла-Манш путем запрета на продажу надувных лодок и каяков, а также регламентации реализации моторного топлива, не приносит ощутимого результата, уверяет таблоид The Sun.
Попытка французских властей остановить поток нелегалов в Великобританию через Ла-Манш путем запрета на продажу надувных лодок и каяков, а также регламентации реализации моторного топлива, не приносит ощутимого результата, уверяет таблоид The Sun.
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