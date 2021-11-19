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Роботы делают маникюр, укладку, наращивают ресницы – это не фантастическое будущее, а реальность

Роботы делают маникюр, укладку, наращивают ресницы – это не фантастическое будущее, а реальность

Редактора уже протестировали возможности искусственного интеллекта. unsplash «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек», — слова из песни, прозвучавшей много лет назад в фильме «Приключения электроника», стали пророческими.

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