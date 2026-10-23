© Telegram-канал «Пул Первого»Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на промышленных предприятиях страны необходимо обеспечить соблюдение работниками дисциплины.
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