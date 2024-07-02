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В США послали неожиданный сигнал Путину

В США послали неожиданный сигнал Путину

CFR пишет, что президент России станет особой целью повестки на саммите НАТОС 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдёт саммит НАТО, который, как думают в Council on Foreign Relations, должен стать для России посланием.

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