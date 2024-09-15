Замена мест: цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года

Системно значимые кредитные организации к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями (ЦР): открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать их в своей инфраструктуре.
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