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В Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России

В Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России

В Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России AlexCoderВ Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России AlexCoder Испанский дипломат считает, что Брюссель должен равноправно участвовать в переговорах между Вашингтоном и Москвой по вопросам безопасности в Старом свете Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вызвал раздражение у всех глав МИД стран-участниц Евросоюза своим письмом, в котором он заявил, что выступает заотдельные европейские предложения по безопасности, а также инициативой провести"отдельный прямой диалог" с министром иностранных дел РФ СергеемЛавровым.

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