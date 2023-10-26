«Хорошо, что пропустил только пять». Агент Лунева — об игре вратаря с «Байером»

Агент Андрея Лунева прокомментировал крупное поражение команды своего клиента в матче с «Байером». Агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов поделился мыслями о выступлении своего клиента в матче третьего тура Лиги Европы с «Байером», в котором азербайджанцы проиграли 1:5.