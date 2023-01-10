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Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации над африканскими детьми

Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации над африканскими детьми

Американскую певицу Мадонну обвинили в причастности к торговле африканскими детьми. С просьбой проверить звезду к президенту Малави Лазарусу Чаквере вступила благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии», передает The Times Nigeria.

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