Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации над африканскими детьми

Американскую певицу Мадонну обвинили в причастности к торговле африканскими детьми. С просьбой проверить звезду к президенту Малави Лазарусу Чаквере вступила благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии», передает The Times Nigeria.
Американскую певицу Мадонну обвинили в причастности к торговле африканскими детьми. С просьбой проверить звезду к президенту Малави Лазарусу Чаквере вступила благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии», передает The Times Nigeria.
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