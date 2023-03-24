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Гундаров назвал не связанным с расследованием шоу приглашение обследовать «Северный поток»

Гундаров назвал не связанным с расследованием шоу приглашение обследовать «Северный поток»

Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в пятницу, 24 марта, прокомментировал приглашение Nord Stream 2 AG принять участие в операции по подъему со дна Балтийского моря объекта, найденного неподалеку от «Северных потоков».

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