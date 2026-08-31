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Царьград

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Трагедия в Турции: параплан рухнул, погибли инструктор и туристка

Трагедия в Турции: параплан рухнул, погибли инструктор и туристка

26 августа в Турции на горе Бабадаг произошла трагедия: двойной параплан с пассажиркой из Китая и инструктором разбился, оба погибли.

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