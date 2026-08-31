Трагедия в Турции: параплан рухнул, погибли инструктор и туристка

26 августа в Турции на горе Бабадаг произошла трагедия: двойной параплан с пассажиркой из Китая и инструктором разбился, оба погибли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВОЗ прогнозирует ...
- L Не рой яму другом...
- Делягин перевёл п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым