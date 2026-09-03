«Кадры – наша ценность»: На «Казаньоргсинтезе» побывал клуб кадровиков

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Встреча клуба кадровиков «Главное – это люди», посвященная профессиональной адаптации участников СВО на предприятиях Татарстана, прошла сегодня в Казани на «Казаньоргсинтезе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Автоэксперт Попов...
- Книги, которые хо...
- За Волгой от стол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым