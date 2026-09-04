Небо у берегов Крыма под защитой бойцов отряда «Барс-Сармат»

Отряд Рогожина перехватил вражеский беспилотник над морем у берегов Крыма.Вражеские беспилотники уничтожают над морем специалисты военно-технического отряда «Устинов».
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