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Вести Севастополь

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Небо у берегов Крыма под защитой бойцов отряда «Барс-Сармат»

Небо у берегов Крыма под защитой бойцов отряда «Барс-Сармат»

Отряд Рогожина перехватил вражеский беспилотник над морем у берегов Крыма.Вражеские беспилотники уничтожают над морем специалисты военно-технического отряда «Устинов».

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