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РИА Новый день

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У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, отобрали автомобиль

У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, отобрали автомобиль

У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, по суду отобрали автомобиль в пользу государства. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, Ноябрьский городской суд в декабре 2024 года признал местного жителя виновным по ч.

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