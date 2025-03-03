У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, отобрали автомобиль

У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, по суду отобрали автомобиль в пользу государства. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, Ноябрьский городской суд в декабре 2024 года признал местного жителя виновным по ч.