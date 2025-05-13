Вместо Турции: Выгодный отдых для русских туристов в Казахстане

Отдыхающим из России может понравиться отпуск в казахстанском отеле Rixos — цены на 30% ниже.Как сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России), пятизвёздочный отель, расположенный на Каспийском море, ничуть не хуже элитных турецких отелей, но будет стоять туристам на 30% дешевле.
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