Вместо Турции: Выгодный отдых для русских туристов в Казахстане

Отдыхающим из России может понравиться отпуск в казахстанском отеле Rixos — цены на 30% ниже.Как сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России), пятизвёздочный отель, расположенный на Каспийском море, ничуть не хуже элитных турецких отелей, но будет стоять туристам на 30% дешевле.