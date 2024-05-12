"Утопил 7 русских, завез 10 таджиков": Как в России замещают население мигрантами

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Комментарии
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Y
Yuriy
Менять министров или депутатов - это бесполезно. Эти господа - &quot;винтики&quot; Системы Власти, которую построил Путин. Уберешь один &quot;винтик&quot;, тут же найдут аналогичную замену. Причем, не факт, что хотя бы такого &quot;качества&quot;, могут подсунуть и похуже. Систему, построенную на коррупции, кумовстве и круговой поруке, изменить можно только полностью заменив все &quot;винтики&quot;. Причем делать это нужно единовременно, чтобы гниль от остающихся &quot;винтиков&quot; не заразила новые, еще чистые.
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5 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Полностью согласна с автором!
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3 час.
Александр Шалыгин
Самое главное, что путинскому клану по барабану мнение населения.. Они -то знают, что население тогда высказывает своё отношение к происходящему в стране--когда оно НА УЛИЦАХ, а вот население об этом НЕ ЗНАЕТ и в этом его БЕДА¡!!!!!!!!!!!!!
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8 мин.

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