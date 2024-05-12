"Утопил 7 русских, завез 10 таджиков": Как в России замещают население мигрантами

Y

Yuriy

Менять министров или депутатов - это бесполезно. Эти господа - "винтики" Системы Власти, которую построил Путин. Уберешь один "винтик", тут же найдут аналогичную замену. Причем, не факт, что хотя бы такого "качества", могут подсунуть и похуже. Систему, построенную на коррупции, кумовстве и круговой поруке, изменить можно только полностью заменив все "винтики". Причем делать это нужно единовременно, чтобы гниль от остающихся "винтиков" не заразила новые, еще чистые.