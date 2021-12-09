Мировое обозрение

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Bloomberg (США): Байдену остается лишь догадываться о конечных целях Путина на Украине

Bloomberg (США): Байдену остается лишь догадываться о конечных целях Путина на Украине

—  Последствия двухчасовых переговоров лидеров России и США станут ясны спустя месяцы —  Путин не дал обещание отвести войска от украинской границы Переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным по видеосвязи длились около двух часов.

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