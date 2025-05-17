Политика как он...
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Политика как она есть

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«В такси для души, у меня свой бизнес»: в РФ набирает популярность поливоркинг

«В такси для души, у меня свой бизнес»: в РФ набирает популярность поливоркинг

На рынке занятости в России всё чаще наблюдается тенденция к поливоркингу. Специалисты сочетают несколько совершенно различных должностей и мест трудоустройства, стремясь увеличить доходы и расширить профессиональные компетенции.

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