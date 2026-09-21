Путин поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе

В России ускорят модернизацию пунктов пропуска на границе. Такое поручение дал Владимир Путин главе Федеральной таможенной службы в ходе рабочей встречи в Кремле.
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