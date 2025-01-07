НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с “умными” ИИ-напарниками от NVIDIA На выставке C...

PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с “умными” ИИ-напарниками от NVIDIA На выставке C...

PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с “умными” ИИ-напарниками от NVIDIAНа выставке CES 2025 компания NVIDIA вновь напомнила про технологию ACE, которая позволяет создавать виртуальных персонажей с продвинутым искусственным интеллектом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх