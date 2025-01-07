PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с “умными” ИИ-напарниками от NVIDIA На выставке C...

PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с “умными” ИИ-напарниками от NVIDIAНа выставке CES 2025 компания NVIDIA вновь напомнила про технологию ACE, которая позволяет создавать виртуальных персонажей с продвинутым искусственным интеллектом.
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