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В Иркутске полицейские крышевали толпы мигрантов: ФСБ четко отработало и вскрыло оборотней в погонах

В Иркутске полицейские крышевали толпы мигрантов: ФСБ четко отработало и вскрыло оборотней в погонах

Yur-gazeta.Ru Иркутская область была шокирована новостями о преступной деятельности, в которой оказались замешаны сотрудники полиции и государственные служащие.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Так хочется поверить, что этто не единичный случай, а начало системной работы.
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35 мин.
Vladimir Lioubimcev
Только в Иркутске &quot;вскрыли&quot;?!! Тут по всей России ВСКРЫВАТЬ ЕЩЕ КАК НУЖНО!!  И начинать с  законодателей, границы и т.д.....
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14 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
ока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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7 мин.
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