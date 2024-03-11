Захарова раскритиковала публикацию МИД Эстонии об освобождении Таллина

Публикация Министерства иностранных дел Эстонии, в который был упомянут налет советской авиации, целью которого стали немецкие объекты, расположенные на территории Таллина в 1944 году, является фальсификацией, а также вырван из контекста.
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