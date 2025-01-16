В сердце 26-летнего мужчины вырос гигантский тромб в виде подковы

У 26-летнего новосибирца из-за перенесенного тяжелого воспаления несколько лет назад перестали нормально работать почки, он жил благодаря заместительной почечной терапии и ждал пересадку донорского органа.
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