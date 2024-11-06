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    Вот-вот и весь обслуживающий персонал в красивых трусиках от Кардена 🤑Ад на холме
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УЖЕ 15 ГЕНЕРАЛОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ: КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ "ЧИСТКЕ"?

УЖЕ 15 ГЕНЕРАЛОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ: КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ "ЧИСТКЕ"?

На сегодня уже 15 генералов под следствием. По крайней мере, если верить публичным данным. Но кто следующий в этой большой "чистке"? Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении очередного российского генерала.

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Комментарии
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v
vasechkin7
это уж точно, понятием чести здесь, да и во власти вообще &quot;не пахнет&quot;
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7 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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6 час.
Tania Еременко
Свободу генералу  Попову!!!!! сколько можно тянуть кота за хвост?!?
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4 час.

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