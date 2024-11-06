УЖЕ 15 ГЕНЕРАЛОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ: КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ "ЧИСТКЕ"?

На сегодня уже 15 генералов под следствием. По крайней мере, если верить публичным данным. Но кто следующий в этой большой "чистке"? Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении очередного российского генерала.
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