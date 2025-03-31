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Тайны ведьминых бутылок: загадочные находки на побережье США

Тайны ведьминых бутылок: загадочные находки на побережье США

Тайны ведьминых бутылок: загадочные находки на побережье США Ирэн ОрлонскаяНа побережье Мексиканского залива в Техасе археологи и любители истории все чаще сталкиваются с загадочными артефактами, известными как «ведьмины бутылки».

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