Царьград Фото: коллаж Царьграда На Украине испугались, что новый проект Москвы навсегда отторгнет потерянные Киевом территории, пишет The Telegraph.
"Мы будем использовать ваши русские законы против вас". В зоне СВО затаилась скрытая угроза
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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11 час.
Владимир Алтайцев
когда пришёл Хрущёв, этнический украинец," Автор, врать-то зачем? Хрущёв родился в Курской губернии , отец и мать у него русские, так с чего он украинцем стал? Да, он работал на Украине долго. И что с того? Для таких авторов, как вы, все рождённые в Алтайском крае алтайцы, в Хакасии - хакасы, в Башкирии башкиры. Так что ли?.
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6 час.
ВР
Владимир Рогожин
Надо сказать- на Украине две ветви русского народа- хохлы и кацапы.Первые из коренных.вторые из присоединенных бестолковым большевистским гением сто лет назад.русских.Раньше эти разногласия были заметны в виде шутливых перепалок.типа :" Бежал хохол на****ал на кол.Бежал кацап- зубами - цап" Но сейчас чувства обострились и понятно.могут быть эксцессы.Следовательно. есть смысл формировать властные.надзорные структуры из кацапов
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1 час.
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