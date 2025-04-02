Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Мы будем использовать ваши русские законы против вас". В зоне СВО затаилась скрытая угроза

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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11 час.
Владимир Алтайцев
когда пришёл Хрущёв, этнический украинец,&quot;  Автор, врать-то зачем?  Хрущёв  родился  в Курской  губернии , отец и мать у  него русские, так  с чего он украинцем  стал? Да, он работал  на  Украине  долго. И что с того? Для таких авторов, как вы, все  рождённые  в Алтайском  крае  алтайцы, в Хакасии  - хакасы, в Башкирии башкиры. Так что ли?.
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6 час.
ВР
Владимир Рогожин
Надо сказать- на Украине две ветви русского народа- хохлы и кацапы.Первые из коренных.вторые из присоединенных бестолковым большевистским гением сто лет назад.русских.Раньше эти разногласия были заметны в виде шутливых перепалок.типа :&quot; Бежал хохол на****ал на кол.Бежал кацап- зубами - цап&quot; Но сейчас чувства обострились и понятно.могут быть эксцессы.Следовательно. есть смысл формировать властные.надзорные структуры из кацапов
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1 час.
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