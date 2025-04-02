"Мы будем использовать ваши русские законы против вас". В зоне СВО затаилась скрытая угроза

Владимир Алтайцев

когда пришёл Хрущёв, этнический украинец," Автор, врать-то зачем? Хрущёв родился в Курской губернии , отец и мать у него русские, так с чего он украинцем стал? Да, он работал на Украине долго. И что с того? Для таких авторов, как вы, все рождённые в Алтайском крае алтайцы, в Хакасии - хакасы, в Башкирии башкиры. Так что ли?.