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Царьград

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Аналитики прогнозируют продажу 1,4 млн авто в России в 2026 году

Аналитики прогнозируют продажу 1,4 млн авто в России в 2026 году

В 2026 году продажи новых автомобилей в России достигнут 1,4 млн штук. Президент "Российских автодилеров" Алексей Подщеколдин объясняет рост низкой базой прошлого года и прогнозирует влияние автокредитов и потребительской уверенности на итоговый объем продаж.

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