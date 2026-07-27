Аналитики прогнозируют продажу 1,4 млн авто в России в 2026 году

В 2026 году продажи новых автомобилей в России достигнут 1,4 млн штук. Президент "Российских автодилеров" Алексей Подщеколдин объясняет рост низкой базой прошлого года и прогнозирует влияние автокредитов и потребительской уверенности на итоговый объем продаж.