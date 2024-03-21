Во Франции заводчика арестовали за жестокое обращение и изъяли у него 14 собак

Во Франции жандармы арестовали собаковода и изъяли у него 14 собак. Об этом сообщает Le Parisien. Заводчик собак, подозреваемый в жестоком к ним обращении, был задержан и взят под стражу в регионе Альпы Верхнего Прованса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии