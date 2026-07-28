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Как найти уведомления, которые вы случайно смахнули: скрытый журнал Android

Как найти уведомления, которые вы случайно смахнули: скрытый журнал Android

Бывало ли у вас такое: телефон пиликает, вы бросаете взгляд на экран, но палец уже по инерции делает роковой взмах, и важное сообщение исчезает в небытие? Курьер прислал код от подъезда, банк отправил одноразовый пароль, а коллега скинул адрес встречи.

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