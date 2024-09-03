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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вулвс» продали хавбека Поденсе саудовскому «Аль-Шабабу» за 5 млн евро

«Вулвс» продали хавбека Поденсе саудовскому «Аль-Шабабу» за 5 млн евро

Стоимость трансфера 28-летнего португальца составила 5 миллионов евро с 35% от возможной перепродажи, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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