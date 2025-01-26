Лукашенко: с приходом Трампа к власти проблемы будут не в Белоруссии, а в Европе

С приходом Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах проблемы будут не в Белоруссии, а в Европе. Соответствующее заявление сделал глава бывшей советской республики Александр Лукашенко, информирует ТАСС.
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