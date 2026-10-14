Women labelled ‘33% OFF’ in campaign exposing pension gap

Pregnant Then Screwed, a UK charity campaigning against discrimination faced by mothers, is putting giant neon “33% OFF” labels on women to highlight the pension gap between men and women.
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