Согласно исковому заявлению ФНС требования налоговиков к «ЭКО-культуре» превышают 148 млн рублей.Одному из крупнейших российских производителей томатов - агрохолдингу «ЭКО-культура» грозит банкротство, сообщает "Бизнес Журнал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- ГМ Препараты для сни...
- И В Карелии предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым