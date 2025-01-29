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Эстония готовится запретить Русское Православие

Эстония готовится запретить Русское Православие

Желание насолить России является движущей силой Европы на протяжении многих веков и это не секрет. Разница в том, что сейчас европейцы пересекают все мыслимые и немыслимые черты, за которыми лежит адское пекло.

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