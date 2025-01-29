Желание насолить России является движущей силой Европы на протяжении многих веков и это не секрет. Разница в том, что сейчас европейцы пересекают все мыслимые и немыслимые черты, за которыми лежит адское пекло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии