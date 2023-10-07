Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Наркошибздик сдохнет вот-вот от передоза, судя по заросшей и опухшей морде. Уже не моется, не бреется, не меняет одеж...Ликвидация Зеленс...
  • Владимир Соловьев
    Российская система ГАС выборы и без ВЦИОМА ЗНАЕТ КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!79%
  • Александр Григоров
    Да там надо ликвидировать все это осиное гнездоЛиквидация Зеленс...

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

Politiki.net Очередная русофобская вирша родившаяся в наблюдениях за русскими из далека - родилась у талантливого французского актера, российского происхождения Андрея Назарова (признан Минюстом РФ иноагентом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Ещё один ёпнутый старичок Назар
Ответить
1 д.
NP
Nina Pudikova
Плюнуть на россиян и Россию - последнее дело убогого человечка!!! Это значит, что ни души, ни ума у него нет!!!!!,  Пустой элемент.....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх