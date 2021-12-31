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Эксперт: переболевшие коронавирусом рискуют получить онкологию

Эксперт: переболевшие коронавирусом рискуют получить онкологию

У некоторых перенёсших коронавирус пациентов после выздоровления могут возникнуть онкологические заболевания в лёгких и органах желудочно-кишечного тракта.

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