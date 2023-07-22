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На юге Украины в ходе обстрела были повреждены пункты хранения зерна

В результате удара на юге Украины повреждения получили пункты хранения зерна. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 22 июля, госслужбы специальной связи и защиты информации страны.

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