УНЧ Амфитон А1-01. 1982г. Обслуживание

В начале этого года ко мне обратился мужик из соседней деревни (сработало «сарафанное радио», позже этот заказчик привез мне много разной советской электронной техники, в общем, мы сотрудничали :) и попросил меня отремонтировать его усилитель.
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